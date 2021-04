Baba Ijesha: Àwọn ajàfẹ́tọ̀ọ́ ẹni fẹ́ ṣèwọ́de torí bí ọlọ́pàá ṣe fẹ́ gba béélì afurasí

Iroyin to n tẹ wa lọwọ bayii ti salaye pe iwọde alagbara kan yoo waye ni aarọ oni ọjọ Ẹti nilu Eko, lati ta ko gbigba beeli Baba Ijesha.

Baba Ijesha ni gbajumọ osere tiata ti wọn fẹsun kan pe o nawọ ere oge si ọmọde ọmọ ọdun mẹrinla kan laipẹ yii, to si wa ni ahamọ ọlọpaa ni agbegbe Panti nilu Eko.

Afurasi yii ni iroyin kan sọ pe wọn yoo gba beeli rẹ, ti yoo si maa lọ sile lati maa lọ koju ileẹjọ to ba ya, ti ahesọ iroyin kan si ni, fidio fìdí rẹ múlẹ pe lootọọ ni Baba Ijesha ba ọmọdebinrin naa ni ajọṣepọ tipa tipa.

Amọ iroyin to n tẹ wa lọwọ bayii ti salaye pe awọn ẹgbẹ ajafẹtọ ọmọniyan lorisirisi ati awọn obinrin to jẹ abiyamọ ti n gbaradi lati tako igbesẹ gbigba beeli Baba Ijesha naa.

Nigba to n ba BBC Yoruba sọrọ lori iwọ̀de alagbara to n bọ naa, agbẹjọro ati ajafẹtọ awọn obinrin, Oluwatoyin Ojo sọ pe ileeṣẹ ọlọpaa ni oun ko le sọ pe awọn ko le fidi rẹ mulẹ pe Baba Ijesha jẹbi ẹsun ti wọn fi kan an.