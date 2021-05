Baba Ijesha: Bukky Black ní ọ̀gá Iyabo Ojo ní afurasí náà, kò sí tọ́ kí Iyabo Ojo gbé fídíò rẹ̀ síta

Oríṣun àwòrán, buckkyblack28/Instagram

Awuyewuye miran tun ti bẹ silẹ lori ẹsun asemase pẹlu ọmọ ọdun mẹrinla ti wsn fi kan Baba Ijesha, tii se agbajumọ oesere tiata.

Lọtẹ yii, obinrin mii to jẹ gbajugbaja osere tiata ti ọpọ eeyan mọ si Bukky Black ti wa dojukọ akẹẹgbẹ rẹ ninu isẹ tiata bakan naa, Iyabo Ojo, lori ipa to n ko lori ọrọ Baba Ijesha.

Bukky Black ninu fidio kan to se sita lajọ Ẹti lo ti n salaye pe oun mọ Baba Ijesha bii ẹni mọ owo nitori ẹyin ile oun lo n gbe ni Ikorodu nilu Eko.

Black, ẹni to ni ohun kii saba da si ohun to n sẹlẹ lawujọ ni ohun to sẹlẹ si Baba Ijesha ba oun lọkan jẹ, ti oun ko si le sun.

O ni gẹgẹ bi ohun ti mọ osere tiata naa, o jẹ ẹni ti kii yara mọ obinrin ti ko si kundun lati maa ko obinrin kiri.

"Baba Ijesha ko fi bẹẹ fẹran obinrin ti mo si maa n bi pe se o ni nnkan ọmọkunrin sa, o kan maa n se bii okobo ni.

N ko mọ Ijesha pẹlu ọrẹbinrin kankan, bii ẹni ti ko ni nnkan obinrin lo maa n se."

Bukky Black ni oun ti ohun ri ninu isẹlẹ naa ni pe ki eeyan ye ko isoro rẹ lọ si ọrọ ọrẹ amọ ka maa ke pe Ọlọrun , ẹni to n dahun adura.

Gẹgẹ bo se wi, isẹlẹ baba Ijesha naa dabi pe wọn n se sinima ni, wọn sẹẹti Baba Ijesha ni, bi ere itage lo si jọ loju oun.

"Fidio ti Iyabo Ojo gbe sita, mo wo ni aimọye igba, to si dabi ẹni pe wsn n sere sinima ni. O dabi ẹni pe awọn ere ti Baba Ijesha ti se tẹlẹ ni wọn n sọrọ le lori.

Abi bawo ni isẹlẹ kan yoo se waye ni ọdun meje sẹyin, ti ẹ ko ri ẹni naa mu, tẹ wa pe sibi kan lati sẹẹti rẹ, ti yoo si ko sọwọ.

Amọ o se mi laanu bi ọpọ eeyan se maa n sọrọ lorisirisi lasiko ti nnkan wa waye lori ayelujara, onikaluku yoo si maa sọrọ saa.

"Bi nnkan ba sẹlẹ si ẹda, atunse lo yẹ ka maa wa, kii se ka maa baa jẹ. Iwọ to wa lori ilẹ alaaye, to ni laari, to n mi, to n se daada, to ni laari, to ro pe o ti debi to n lọ.

To wa ri ẹni ti isoro kan, to mura pe o maa ba tiẹ jẹ ni, Oluwa lo maa ba ti onitọun jẹ nitori ti ẹni to de la ri, a ko mọ ti ẹni to n bọ.

Gbogbo ẹnikẹni to ba si ni oun yoo maa da isoro ẹlomiran, ẹnikẹni ta bi ninu obinrin, Ọlọrun maa ba ti onitsun jẹ ni."

Bukky Black wa kesi Iyabo Ojo pe ọga rẹ ni Baba Ijesha jẹ ninu ere tiata, ti awọn ara ita ba si n tako baba Ijesha, ko yẹ ko jẹ Iyabo Ojo ni yoo se bẹẹ.

"Iyabo Ojo, jẹ ki n sọ fun ẹ, ko yẹ ko post fidio yẹn, tabi ko ko awọn ọrẹ rẹ lọ sagọ ọlọpaa pe ti wsn ba fi Baba Ijesha silẹ, o maa pa sibi ni.

Ẹ lọ pa, kẹ wa maa gbe orilẹ alaaye, atunse lo yk kẹ maa wa, Ọlọrun ma fi isoro wa bu wa. Amọ to ba jẹ pe o ku ni ,ẹ maa ls sin, ẹ wa maa sunkun kiri.

Ẹ ma jẹ ka maa dakun isoro ara wa, atunse lo yẹ ka maa wa, ẹ ma jẹ ka maa da kun nitori ti kaluku si maa de baa.

Iwa ti ikọọ́kan yin n hu labẹ ile ju bayii lọ, gbogbo wa ni ẹlẹsẹ, ẹni ti ilẹ ba mọ ba ni barawo."

Bakan naa ni Bukky Black n beere pe ki lo de ti wọn sẹẹti Baba Ijesha up lẹyin ọdun meje to ti se nnkan ti wọn lo se saaju.