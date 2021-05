Validity of covid-19 test: Ọjọ́ mẹta sí asiko ìrìnàjò rẹ sí Nàìjíríà ni o gbọdọ̀ ṣe àyẹ̀wò Covid19

ìṣẹ́jú 18 sẹ́yìn

Eyi tumọ si pe ti o ba fẹ rin irinajo si Nàìjíríà, to ba ku ọjọ mẹta lati gbera ni o to le ṣe ayẹwo aarun Covid-19.

Akọwe agba fun Ijọba apapọ Naijiria, Boss Mustapha wipe ayewo PCR to ba ti ju ọjọ mẹta lọ ki eniyan to rin irin ajo wa si Naijiria ko ni jẹ itẹwọgba mọ.

Akọwe Ijọba to tun jẹ alaga igbimọ amusẹse lori Covid-19 tun sọ pe ọmọ Naijiria to ti sabẹwo si India, Brazil, Italy tabi Orile-ede kan to n fi oju wina aarun Covid-19 lọpọ bayii tabi ti iku Covid pọ nibẹ yoo ni lati ṣe ayẹwo Covid-19 wọn to ba ku ọla ti wọn yoo rinrin ajo.