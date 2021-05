Opeyemi Ayeola ní àṣìlò ògùn ibà ku díẹ̀ kó rán òun lọ sọ́run alákeji láìpé ọjọ́

ìṣẹ́jú 22 sẹ́yìn

Se wọn ni iku ti yoo ba pa ni, to ba ṣi ni ni fila o yẹ ka dupẹ.

O wa rọ awọn eeyan lati maa ka awọn iwe ikilọ ati atọna to wa lara ogun gbogbo ti wọn ba ra.

Gbogbo wọn ba woye pe boya iba ni, gẹgẹ bi gbogbo wa naa ṣe maa n funrawa ṣapejuwe ohun to n ṣe wa lai ri dokita."

Gbajumọ oṣere naa ni oun lọ si ile itaja ogun kan nigba ti oun pari iṣẹ. O ni oun fẹran Gari gidigidi, loun ba mu Gari ki oun to lo ọwọ akọkọ ogun naa lai ka awọn ọrọ atọna nipa ogun naa to wa lara iwe pelebe ti wọn fi si i lara.

O ni bi oun ṣe lo ọwọ keji ogun naa ni ọjọ Iṣẹgun loun ba gbera kọri si ọna Ikorodu lati ile oun ni ipinlẹ Ogun fun iṣẹ laimọ pe ara ohun to maa n farahan nipa ogun naa ni oyi atawọn nnkan miran koda eeyan lee daku.

"Lai fọrọ gun igba meji ọtọọtọ ni mo daku ni ibi iṣẹ ki wọn to gbe mi de ile iwosan. Koda ni ile iwosan mo tun daku lẹẹkan ki awọn dokita to ri mi."

O ni ileewosan ni wọn ti jẹ koun mọ pe oun ko ni aisan Iba gan an ti oun lo ogun fun, ki oun to tun wa lo ogun naa lai ka iwe atọnisọna to wa lara rẹ.