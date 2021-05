Queen Salawa Abeni Waka Queen àti ohun mẹ́wàá tíó yẹ kí o mọ̀ nípa rẹ̀

Pẹlu iranlọwọ awọn ọmọ Naijiria ati ijọba ipinlẹ Eko, Tinubu, Fashola ati Ambode ni Salawa ni Ọlọrun lo fun oun, o bọ lọwọ aisan rọparọsẹ to kọlu u to si ti n ṣe daada lati igba naa.

3. Oun ni obinrin akọkọ to gbe orin jade to si ta kasẹẹti to le ni miliọnu kan ni Naijiria, orin akọkọ to se jade ni pẹlu.