Seyi Ariyo: Ẹ bá mi bẹ àwọn Eléégún kí wọn má pa mí torí sinimá ìbálòpọ̀

Yoruba ni ẹnikan kii gbọ ọjọ iku rẹ ko dakẹ, eeyan ko si le mọ ọjọ to maa ku, ki inu rẹ dun.

Idi ree ti gbajumọ osere tiata lobinrin kan, Seyi Ariyo, ti ọpọ eeyan mọ si Shebaby se bu sẹkun, to si n figbe ta.

Ariyo, ẹni to bu sẹkun ninu fidio kan to gbe soju opo ayelujara Instagram rẹ salaye pe fiimu kan ni oun ya, eyi to fẹ fa iku ojiji ba oun bayii.

Ariyo ẹni to n ke si gbogbo ọmọ Naijiria pe ki wọn gba oun, salaye pe fiimu kan to pe akori rẹ ni Asiri Pẹpẹ ni oun ya lọsẹ to kọja.

"Mo dẹ lo eegun ninu sinima naa, eegun ba osere kan sun ninu ere naa, eeyan kan wa lo foonu rẹ lati ya aworan ọwọ ibi ti egungun ti ba obinrin naa sun.

Ẹni to ya aworan naa wa gbe fidio ibi ti eegun ti n ba onitọun sun sori ayelujara ni awọn eleegun ba ri, wọn ti bẹrẹ si ba mi fa wahala lati ọsẹ to kọja.

Awọn Eleegun ti wa n dunkooko mọ mi pe maa ku laarin ọjọ meje, ẹ jọọ, ẹ gba mi, ẹ ma jẹ ki n ku, mo ti ran gbogbo awọn eeyan si wọn, wọn gbọ ni o."

Shebaby wa n rawọ ẹbẹ pe ki awọn Eleegun dari jin oun nitori oun ko tapa si isẹse, amọ ki wọn fori jin oun, oun ko ni se bẹẹ mọ.

"N ko ni foju tẹmbẹlu asa ajogunba wa laelae, mo se sinima Asiri Pepe lati la awọn eeyan lọyẹ lori ohun to n sẹlẹ ninu ẹsin, eyi to kọja ohun to n waye lori pẹpẹ.

Paapaa julọ, mo tun salaye ewu to wa ninu bi awọn eeyan kan se maa n foju tabuku ẹsin isẹse wa nilẹ Afirika.

