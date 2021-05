Bola Tinubu: Femi Kuti ní kí APC àti Tinubu yọ àmì ìdámọ̀ wọn kúrò lára èròjà ìbò

ìṣẹ́jú 10 sẹ́yìn

Koko ohun to fa sababi aawọ naa ko se lẹyin eto idibo aarẹ to n bọ lọdun 2023 ninu eyi ti awọn eeyan kan n sọ kiri pe oloselu naa fẹ kopa ninu rẹ.

Gbajumọ akọrin Afro Beats naa ni yoo dara ki ẹgbẹ oselu APC tete pa awọn ohun to kọ ati aworan to gbe soju opo Twitter rẹ rẹ ko to di nnkan mii.