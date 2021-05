Dare Adeboye: Ọjọ́ Ìṣẹ́gun ní olóògbé yóò wọ káà ilẹ̀ ṣùn ní Redemption Camp

Idile Baba Enoch Adejare Adeboye to sẹsẹ padanu ọkan lara ọmọkunrin rẹ, Pasitọ Dare Adeboye, ti sọrọ sita fun igba akọkọ lẹyin isẹlẹ ibanujẹ naa.

Ọjọ Aiku, ọjọ Kẹsan osu Karun ọdun 2021:

Akanse isin yoo waye ninu ijọ Redeem, City of David Youth Church to wa ni Eket nipinlẹ Akwa Ibom nibi ti oloogbe naa ti jẹ ojisẹ Ọlọrun, to si ku si.