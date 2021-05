Pastor Adeboye's son: Ṣé lóòtọ́ ni Pasítọ̀ Dare, ọmọ́ Pásítọ̀ Adeboye ti dágbéré fáyé?

ìṣẹ́jú 43 sẹ́yìn

Iroyin to n tẹ wa lọwọ ni yajoyajo sọ pe Pasitọ Dare Adeboye to jẹ ọmọ oludari ijọ Redeemed Christian Church of God, Pasitọ Adejare Adeboye ti jade laye.