Mile 12: Èèyàn kan kú nínú ìjà tó n wáyé ní Mile 12 láti bíi ọ̀sẹ̀ kan

ìṣẹ́jú 37 sẹ́yìn

Awọn ọlọpaa to lọ ọ pẹtu si ija ni adugbo Mile 12

Ọrọ di bo o lọ, yago fun mi ni agbegbe Mile 12 nipinlẹ Eko nitori ija igboro to n waye laarin awọn janduku.

Iroyin to jade si ori ayelujara ni ọsan Ọjọbọ ni pe niṣe ni awọn janduku n kọlu awọn eeyan, ti wọn si n ba dukia jẹ.

A gbọ pe ni adugbo Gengere ni agbegbe Mile 12 ni ija naa ti n waye. Eyi to mu ki kọmisanna ọlọpaa nipinlẹ Eko, Hakeem Odumosu paṣẹ pe ki awọn ọlọpaa mu eeyan mẹtala to jẹ olori awọn ẹgbẹ to n ja.