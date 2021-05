Hadiza Bala Usman: Kí ló dé tí Buhari ní kí olùdarí NPA lọ rọọ́kun nílé?

ìṣẹ́jú 17 sẹ́yìn

Eyi to gbode bayi tawọn eeyan n jẹ lẹnu ni ikede to jade lati ọdọ agbẹnusọ aarẹ pe ki oludari ileesẹ to n mojuto ẹru to n gba ibudokọ ọkọ oju omi wọ Naijiria,NPA lọ rọọkun nile.