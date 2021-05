Chinese rocket: Lagos, New York wà lára àwọn ìlú tí wọ́n dárúkọ pé ó leè tẹ́rí gba Rọ́kẹ́ẹ̀tì China tó wà lójú ọ̀run

ìṣẹ́jú 51 sẹ́yìn

Ni iwọn toonu mejidinlogun, ọkan lara awọn Rọkẹẹti to tobi ju fun ọpọlọpọ ọdun ni iwadii fihan pe o fẹ ṣi ọna yii.

Oniruuru awọn akọṣẹmọṣẹ to n wo inu ofurufu n tọka si ọwọ irọlẹ tabi alẹ jọ Abamẹta tabi owurọ kutu ọjọ Aiku gẹgẹ bi akoko to ṣeeṣe ko balẹ.

Ọjọ kọkandinlọgbọn oṣu kẹrin gangan ni Rọkẹẹti "elliptical orbit" ti iwọn ibi to wa bayii to 160km si 375km ga ju aye lọ ṣugbọn to ti n kuna bayii.