Dare Adeboye, #PDee àti #NotTodaySatan, I'm not leaving God: Ẹ wo bí Leke Adeboye, àwọn ọ̀dọ́ ìjọ RCCG ṣe gẹ irun wọn láti bú ọlá fún olóògbé Dare Adeboye

ìṣẹ́jú 13 sẹ́yìn

Gbogbo eto lo ti bẹrẹ fun eto isinku oloogbẹ, Pasitọ Dare Adeboye to jẹ ọmọkunrin ikeji Pasitọ Enoch Adeboye to jẹ adari ijọ Redeem Christian Church of God lagbaye.

Leke Adeboye lo kọkọ fa irun rẹ korodo!

Ẹni akọkọ to kọkọ gẹ irun rẹ ni aburo oloogbe naa, Leke Adeboye ki awọn ọmọlẹyin Kristi ninu ijọ naa kaakiri agbaye to bere lati ma a ṣe gẹgẹ bi Leke ṣe n ṣe.

Ninu fidio to fi lede lo ti sọ wi pe iṣe wọn ni lati bu ọla fun ẹni to ba jẹ akinkanju ọkunrin to jẹ ọdọ ninu Kristi, to si ja fitafita fun ọrọ Ọlọrun ki o to rekọja kuro ni aye.