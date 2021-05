Dare Adeboye, #PDee àti #NotTodaySatan, I'm not leaving God: Òní ni àṣekágbá ètò ìsìnkú olóògbé Dare Adeboye ni Redemption Camp

Loni ni oloogbe Dare Adeboye to jẹ ọmọ kẹta to tun duro fun ọmọkunrin keji adari ijọ Redeemed Christian Church of God, RCCG, Pasito Enoch Adejare Adeboye yoo wọ kaa ilẹ lọ.