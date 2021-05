Moon sighting: Wọ́n ti kírun ọdún ìtúnu àwẹ̀ n'Ibadan

ìṣẹ́jú 31 sẹ́yìn

L'Ọjọru ni Imam agba ilẹ Ibadan, Sheikh AbdulGaniyu Abubakry Agbotomokekere le iwaju irun itunu awẹ ni gbagede Yidi to n bẹ ni gbegbe Agodi nilu Ibadan.

Igbakeji gomina ipinlẹ Ọyọ, Rauf Olaniyan ati Olubadan ilẹ Ibadan, Oba Saliu Adetunji wa lara awọn eeyan pataki to pejupesẹ sibi irun naa.

Adura yii waye t'oun ti bi ajọ to n mojuto ọrọ ẹsin Islam lorilẹede Naijiria, 'Nigerian Supreme Council for Islamic Affairs (NSCIA)' ṣe paa laṣẹ wi pe ki awẹ Ramadan tẹsiwaju nitori osupa Shawal ko yọ ni alẹ ana.

Botilẹ jẹ wi pe awọn eeyan pọ nibi ipejọpọ naa, onka awọn to kirun ọdun itunu awẹ nibẹ ko to iye awọn to n wa tẹlẹri. Iredi sini wi pe awọn eeyan kan ṣi gba awẹ titi di oni.