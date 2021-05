Student commits suicide: Ṣé lóòtọ́ọ́ ni akẹ́kọ̀ọ́ fásítì Akungba gbẹ̀mí ara rẹ̀?

ìṣẹ́jú 44 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, others

Iroyin to lu ori ayelujara ni pe akẹkọọ nipa eto oṣelu ni fasiti ipinlẹ ipinlẹ Ondo to wa niluu Akungba Akoko, Feranmi Fasunle Omowunmi.

Ko si ẹni to le sọ pato ohun to ṣe okunfa iku ọdọmọbinrin naa ṣugbọn awọn kan sọ pe o ṣeeṣe ki o gbẹmi ara rẹ lẹyin ti ibaṣepọ rẹ pẹlu ọrẹkunrin rẹ fori ṣanpọn.

Ṣugbọn awọn ọrẹ to sun mọ ṣalaye fawọn akọroyin pe irọ nla lọrọ naa nitori awọn ko mọ ọ mọ ọkunrin kankan lati igba to ti wọle si ile ẹkọ naa.

Awọn alaṣẹ ile ẹkọ naa ṣalaye pe otitọ ni iṣẹlẹ ọhun ṣẹlẹ, amọ ko si ẹni to le sọ pe ohun to faa to fi pa ara rẹ gan na niyii.