Yoruba Nation: Àwọn ọmọ Yoruba láti ìpínlẹ̀ mẹ́jọ wọ́de fún ìdásílẹ̀ 'Yoruba Nation' ní ìlú Osogbo

ìṣẹ́jú 9 sẹ́yìn

Awọn igun ọmọ Yoruba to n beere fun idasilẹ orilẹede Yoruba, Yoruba nation pade ni ilu Oṣogbo tii ṣe olu ilu Ipinlẹ Ọṣun loni.

Iwọde wọn ọhun to waye fun ọpọlọpọ wakati da lilọ bibọ ọkọ duro ni ilu Osogbo.

Ọpọlọpọ awọn to sọrọ nibi iwọde naa ni wọn ni bi nnkan ṣe ri lorilẹede Naijiria bayii, nnkan ko rọgbọ, bẹẹni ohun ẹya gbogbo to so Naijiria pọ ko ṣọkan.