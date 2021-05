Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá dóòlà ọmọ oṣù kan tí wọ́n gbé e sọnù l'Eko

Gẹgẹ bo ṣe sọ, awọn eeyan kan to n kọja lẹba ọna ọhun lo ke si awọn agbofinro ni ẹka Orile lati wa wo ọmọ naa, lẹyin naa ni wọn gbe ọmọ ọhun lọ si ẹka ileeṣẹ ọlọpaa to n ri si ọrọ awọn obinrin, eyii to wa ni Ikeja.