Face Transplant: DiMeo ṣùn lásìkò tó n wa ọkọ̀ lálẹ́, ló bá jóná nígbà tí ọkọ̀ gbiná

ìṣẹ́jú 11 sẹ́yìn

Bẹẹ ni ọrọ ri pẹlu ọmọ orilẹede Amẹrika kan, Joseph DiMeo to jona nigba ti ọkọ rẹ sadede gbina lasiko to sun lọ nigba to n wa ọkọ naa lalẹ.

Igba kẹta ni aseyọri to wa lati paarọ ọwọ, oju ati ete Joseph to jona, to si pada di eeyan to see wo.