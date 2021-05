Yoruba Nation: Shehu Sani ní òjò ló ń pàrokò fáwọn olùwọ́de láti yí èrò wọn padà

ìṣẹ́jú 6 sẹ́yìn

Asofin agba to n soju ẹkun idibo aarin gbungbun ipinlẹ Kaduna nile asofin agba kẹjọ to kọja, Sẹnatọ Shehu Sani ti bẹrẹ si fi ọrọ idasilẹ orilẹede Yoruba Nation dapara.

Bẹẹ ba gbagbe, awọn ajijagbara to n beere fun idasilẹ orilẹede Yoruba lati ara orilẹede Naijiria ni wọn se iwọde nilu Osogbo lọjọ Satide.

Nibi iwọde naa to waye ni gbagede Nelson Mandela Freedom Square ni ogunlọgọ awọn ajijagbara naa peju si, to fi mọ asaaju wọn, Sunday Igboho.

Lasiko iwọde ọhun si ni ojo nla kan bẹ silẹ, to si bẹrẹ si ni rọ le awọn oluwọde ọhun lori, eyi ti ko see da duro, ojo yii si lo tu iwọde naa ka.

Idi si ree ti asofin agba naa, Shehu Sani se bọ soju opo Twitter rẹ, to si n fi awọn ajijagbara ọhun se ẹlẹya pe ojo to rọ naa, kii se lasan.

"Ojo alagbara to rọ lọjọ Satide, eyi to tu awọn oluwọde to n pe fun idasilẹ orilẹede Yoruba ka, jẹ isẹ lati ọdọ Ọlọrun fun wọn.