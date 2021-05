Baba Ijesha: Amòfin Ogunlana ní kò tọ́ bí wọn ṣe fi béèlì Omiyinka kọ́ ọrùn ìyanṣẹ́lódì òṣìṣẹ́ iléẹjọ́

Gbajugbaja agbẹjọro to n ja fun ominira Baba Ijesha, Adesina Ademola Ogunlana ti sọrọ lori iha ti awọn ọlapaa kọ si ọrọ to sọ nipa Baba Ijesha.

Mo si sọ fun pe ẹnikẹni to ba jẹ asaaju gbọdọ ni ọkan akin ati igboya lati sọ ati se ohun to tọ nigba gbogbo, ko maa si dabi Pọntu Pilatu to mọ ohun to yẹ ko se lasiko igbẹjọ Jesu, amọ ti ko se e."