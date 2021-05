Sex Denial: Wo àwọn ìwà to ń hù tí olólùfẹ́ rẹ fi lè fi ìbálòpọ̀ jẹ ọ́ níyà

ìṣẹ́jú 12 sẹ́yìn

Ija lemọlemọ ati ariyanjiyan:

Gẹgẹ bi Nelson ṣe sọ, ololufẹ rẹ le ni ọ sinu eyi to le mu ko ma fẹ ni ibalopọ pẹlu rẹ lasiko ti ija naa ba ṣi n lọ lọwọ.

Ni iru akoko bayii, Nelson gba tọkọ-taya niyanju lati pari aawọ to ba wa laarin wọn, ki wọn to gbiyanju lati ni ibalopọ kankan.

Wahala ojojumọ:

Fun apẹrẹ, ẹni to n gbe ni ilu Eko to ti lo ọpọ wakati ninu sunkẹrẹ-fakẹrẹ ọkọ, le ma fẹ ṣe ere ifẹ pẹlu ololufẹ rẹ lẹyin to ba ti de ile tan.