PDP governor's meeting: Àwọn gómìnà lẹ́gbẹ́ òṣèlú PDP wọ̀lú Ibadan fún ìpàdé

ìṣẹ́jú 14 sẹ́yìn

Ipade awọn gomina PDP yii lo n tẹle eyi to ti kọkọ waye saaju losu Kẹrin ọdun 2021 nipinlẹ Benue, ti akori ipade naa si tun da lori ipo ti Naijiria wa.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Lara ohun ti wọn yoo jiroro le lori nibi ipade naa, gẹgẹ bi gomina ipinlẹ Ọyọ, Seyi Makinde ṣe sọ, ni awọn ọrọ to ṣe koko nipa orilẹede Naijiria lapapọ, bii gulegule ọrọ abo to n mẹhẹ ati ọrọ aje to dẹnukọlẹ.