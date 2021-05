Africa Eye: Ahmed Isah rèé tíí ṣe ààrẹ lásán làsàn ní Nàíjíríà tí inú aráàlú dùn sí

Lojoojumọ ni Ahmed Isah, tii se olootu eto Bẹrẹkẹtẹ maa n ya awọn ọmọ Naijiria lẹnu pẹlu sna to n gba lati gba ẹtọ wọn le wọn lọwọ.

Ọna to n gba lati fidi ẹtọ ọmọniyan le wọn lọwọ yii ni eto rẹ naa to n se lori redio ati tẹlifisan, ti ọpọ eeyan maa n wo.

Se lo maa n pe awọn oloselu nija lori afẹfẹ, to fi mọ ileesẹ ọlọpaa to maa n gbe wa siwaju awọn ọmọ Naijiria, eyi si mu ki ọpọ mẹkunnu nifẹ rẹ.

Nibẹ si ni wọn ti sawari rẹ pe lootọ lo le jẹ aarẹ lasan lasan to n yi igbe aye ọpọ eeyan si rere amọ awọn ọna to n gba eyi to n mu awuyewuye lọwọ le mu ewu miran dani.