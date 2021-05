Yoruba Nation: Àbọ̀ tí Sunday Igboho mú bọ̀ rèé lẹ́nu àbẹ̀wò rẹ̀ sọ́dọ̀ Guru Maharaji

Igboho, ẹni to ko ọpọ awọn ajijagbara sodi lọ sile asaaju ẹsin naa to wa loju ọna marosẹ Ibadan silu Eko, ni ko si ẹni to mọ idi to fi lọ.