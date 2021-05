Baba Ijesha: Iyabo Ojo ní òun kò tíi jámi lórí ọ̀rọ̀ ọmọ Princess, òun ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni

"Mo maa n roo tẹlẹ pe ijaba ni iṣoro orilẹede yii ti a n pe ni Naijiria ṣugbọn mo ti rii pe awa ara wa gan an ni iṣoro ara wa."

Ọrọ ti gbajumọ oṣere, Iyabọ Ojo fi bẹrẹ ninu fidio kan to n ja ranyinranyin lori ayelujara ree ninu eyi to ti n fi iha to kọ si beeli ti wọn fun Baba Ijẹṣa han.