Kaduna State: Àwọn Nọ́ọ̀sí àti àwọn òṣìṣẹ́ mííràn tó darapọ̀ mọ́ ìyásẹ́lódì le gbà ìwé ìdádúró

ìṣẹ́jú 43 sẹ́yìn

Nínú àtẹjáde kan ti agbẹ̀núsọ gọmìnà ìpińlẹ̀ Kaduna Muyiwa Adekeye fọwọ sí ló ti sàlàyé pé pé ìjọba ko ni wẹyin wo lórí dídá àwọn òṣìṣk náà dúró nítorí pé gómìnà ni ìgbàgba pé nnkan to tọnà láti ṣe ni lati ran ipinlẹ naa lọ́wọ́ nipa didaabo bo owo ilu.

Bákan náà lo fi kun pé gbogbo òṣìṣẹ́ Fasiti Kaduna to ba dan iyanṣẹlodi naa wo laṣa ti ko lọ si ibiṣẹ ni oun yọọ niṣẹ, to fi mọ gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ ile iṣẹ ijọba gbogbo, ki wọ́n si maa gbe iwe ti wọn fi n kọ orukọ ẹni to ba wa si ibiṣẹ wa si ile ijọba lojoojumọ.