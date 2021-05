Lagos sexual offences: Àwọn afurasí afipábánilòpọ̀ 206 wọ gàu l'Eko

ìṣẹ́jú 7 sẹ́yìn

O ni awọn awakọ to n rin loju ọna bọọsi BRT, awọn to n taja loju titi to fi mọ awọn to n tapa si ofin ati dena itankalẹ arun covid-19 lo ti foju ba ileẹjọ.