Baba Ijesha: Iyabo Ojo ní ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ti tú àṣírí báwọn oníwàkòtọ́ ṣe pọ̀ sí ní Nàìjíríà

ìṣẹ́jú 58 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, other

Gbajumọ oṣere tiata, Iyabọ Ojo ti ṣalaye idi to fi lewaju iwọde lọ tako itusilẹ akẹgbẹ rẹ to wa lahamọ ọlọpaa ni Panti nilu Eko.

O ni ko sẹni to ni ki Baba Ijẹsha maa wa sile o, ohun ti awọn fẹ ni pe wọn ko gbọdọ tu u silẹ lọna ẹburu, ti araye yoo wa maa beere pe nibo lo wa tabi ta lo gba beeli rẹ, lasiko ti ile ẹjọ ba pada sẹnu iṣẹ ni ipinlẹ Eko.

O jẹ ko di mimọ pe, oun ko lee wẹyin wo lori ọrọ naa nitori pe Baba Ijesha gbọdọ jẹjọ fun iwa aitọ to hu si ọmọdebinrin naa.

"Ohun to mu wa lọ si ọdọ awọn ọlọpaa lakọkọ lati gbe ohun wa soke tako beeli Baba Ijesha ni pe, wọn fẹ tu Baba Ijẹṣha silẹ, ki wọn si fi awuruju pa ina ọrọ naa mọ abẹ aṣọ.

Iyabo Ojo ni ohun ti awọn dide fun nigba naa ni pe, bi o ba tilẹ jẹ pe wọn yoo tu Baba Ijesha silẹ, o gbọdọ jẹ ọna to ba ofin mu ni, dipo ọna awuruju to ni wọn kọkọ fẹ fi ṣe nigba naa nitoripe ilumọọka lẹni ti ọrọ kan.

"Ohun to ja ju bayii ni pe wọn n tẹle ilana to yẹ dipo ti ọna irọ ti wọn fẹ lo tẹlẹ."

O ni ọrọ Baba Ijesha naa ti wa fihan bi awọn eeyan to to n hu iwa aṣemaṣe si ọmọde, awọn afipabanilopọ ati oniwa aitọ sawọn ewe, ṣe pọ si lorilẹede Naijiria.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

O wa salaye fun gbogbo awọn to n beere pe ṣe oun yoo ṣi ta ile oun, fi ṣe ẹjọ lori ọrọ Baba Ijesha pe, oun ṣetan lati ta ile oun.

Iyabo ni bi wọn ba fẹ ra ile naa nitori pe oniṣowo to fẹran owo loun, oun si setan ati ta ile naa to ba ti jẹ iye to tọna ni wọn ba fẹ raa.