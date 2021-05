Baba Ijesha: Agbẹjọ́rò ní àwọn kan ló dúró pé ojú ló fi ri béélì, ètè rẹ̀ kò ní bà á

ìṣẹ́jú 37 sẹ́yìn

Nigba to n wa idahun si awọn ibeere yii, ti BBC News Yoruba takoto rẹ si, ọkan lara awọn agbẹjọro Baba Ijesha, Amofin Adeshina Ogunlana ṣalaye wi pe, wọn ko tii ri ọrọ beeli rẹ yanju ṣugbọn o ṣeeṣe ki ọsan ko so didun laipẹ.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

O ni o ṣeni laanu pe, bi ofin to tọ ṣe wa to lorilẹede Naijiria, awọn to wa ni idi aro ifidimulẹ ofin wọnyi ni ka bẹ, lati ṣe ohun to tọ nigba gbogbo.