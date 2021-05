Ordinary President: Inú mi kò dùn pé mo gbá obìnrin létí lórí afẹ́fẹ́

ìṣẹ́jú 45 sẹ́yìn

Gbolohun abamọ to n jade ree lẹnu Ordinary Ahmed Gbajugbaja atọkun eto ajafẹtọmọniyan kan ni ilu Abuja .

Ahmed, ti ọpọ mọ si Ordinary President ṣalaye idi to fi hu iwa yii, to si ni inu oun ko dun si iwa aibọwọ fun ẹtọ ọmọniyan toun hu yii.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Ninu fọnran fidio kan to fi si oju opo Youtube lo ti sọrọ naa ni idahun si ariwo to gbode lẹyin fọnran fidio iwadii BBC, to ṣafihan aṣemaṣe ti ajafẹtọ yi hu si arabinrin kan.