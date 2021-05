Lizzy Anjorin: Èmi ń ṣiṣẹ́, obìnrin yìí ń gba owó láti fi ṣe àríyá

Fola lo kede fawọn akọroyin lori ayelujara pe iya n jẹ oun, ti oun ko si nile lori nitori bi Lizzy Anjorin se gba ọkọ oun, to si bimọ fun.

Bakan naa lo fun wọn ni ohun to gba silẹ nipa itakurọsọ lori foonu laarin ohun ati Alhaji Lawal yii, nibi to ti n beere pe ki onitọun fi owo ransẹ si oun.

Eyi lo mu ki Lizzy wa se fidio kan soju opo Instagram rẹ, to fi n fun obinrin naa lesi pe oun ko ni orogun rara, nitori oun nikan ni iyawo ti ọkọ oun fẹ.

Nigba to n sọrọ lori bi obinrin ọlọmọ mẹta naa se ni iya n jẹ oun, Lizzy wa se afihan bi obinrin naa se gba owo to le ni ẹgbẹrun lọna ọọdunrun naira laarin osu Januari nikan.

"Fola, o kan bimọ fun ọkọ mi ni, o kii se iyawo rẹ rara nitori ko ba ọ se igbeyawo tabi so yigi fun ọ.

Laarin osu kinni ọdun si akoko yii, owo to ti gba lọwọ ọkọ mi to miliọnu kan naira, to si tun lọ ba baba onile rẹ pe ko parọ pe o ko tii sanwo ile.