Ijebu Ode Murder: Ìyàwó tuntun bẹ ọkọ rẹ̀ wò, ní ìyàwó kẹrin bá gún ọkọ pa

20 Èbibi 2021, 11:52 WAT

Ara meeriri, mo ri ori ologbo lori atẹ ni isẹlẹ to waye nilu Ijebu Ode, nipinlẹ Ogun.

Iroyin naa ni obinrin to pa ọkọ rẹ, tii se ẹni ọdun mọkanlelaadọta, ni iyawo kẹrin, tawọn mejeeji si dijọ n sisẹ Alapata ni odo ẹran kan nilu Ijebu Ode.

Obinrin naa lo ri ẹni to loyun fun ọkọ rẹ ni Odo Ẹran, to si bẹrẹ si fi ọrọ wa lẹnu wo lori idi to fi n fẹ ọkọ oun.