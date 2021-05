Baba Ijesha: Adewale Elesho, ààrẹ ANTP sọ̀rọ̀ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ Baba Ijesha lẹ́yìn ò rẹyìn

ìṣẹ́jú 23 sẹ́yìn

Aarẹ ẹgbẹ awọn oṣere tiata labẹ aṣia ẹgbẹ Association of Nigerian Theater Arts Practictioners, ANTP, Alagba Adewale Ẹlẹshọ, ti ọpọ mọ si Elesho ẹnu n ja waya, naa ti da si ọrọ Baba Ijẹṣa bayii.

Ninu fidio kan to fi sori ayelujara, Elesho ni oun ko fẹ sọrọ lori oun to ṣẹlẹ si Baba Ijẹṣa bikoṣe bi awọn eeyan lawujọ to n pe ohun lọtun losi, lati da si ọrọ naa.