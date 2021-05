Makinde convoy in Ogbomosho: Makinde ní ọkọ̀ òun kọ́ ló gbá ọmọdébìnrin to kú l'Ogbomoso

Wọn ni ọkan lara awọn ọkọ to kọwọrin pẹlu gomina Seyi Makinde lo seku pa ọmọ ọmọ naa.

Oniruuru iroyin lo jade nipa bi iṣẹlẹ iku ọmọ naa ṣe waye, bi awọn kan ṣe n sọ pe ọkan lara awọn ọkọ to ba gomina kọwọrin lo ṣeku pa ọmọdebinrin naa.

Nigba to n sọrọ lori iṣẹlẹ naa, gomina Seyi Makinde ṣalaye loju opo ayelujara Facebook rẹ pe, ọkọ to pa ọmọdebinrin jojolo naa ko si lara ọkọ to ba oun kọwọrin.