NCC IMEI: Wo àǹfààní nọ́mbà yìí àti bo ṣe le ṣàwárí rẹ̀ lára fóònù rẹ

ìṣẹ́jú 54 sẹ́yìn

Ikede ti ajọ to n risi eto ibaraẹnisọrọ ni Naijiria NCC gbe jade pe ki awọn ọmọ Naijiria fi nọmba IMEI wọn ṣọwọ, jẹ eyi tawọn eeyan n ran lẹnu.

Bo tilẹ jẹ pe awa ko le gbẹnu wọn sọrọ lori erongba wọn lẹkunrẹrẹ, a gbiyanju lati ṣe iwadii ki gan nipa nọmba yii, ati ipa to n ko ninu eto ibaraẹnisọrọ.

Lede Gẹẹsi, IMEI tunmọ si International Mobile Equipment Identity (IMEI) eyi to tumọ si nọmba idamọ foonu alagbeka kọọkan, ta fi ṣe idanimọ foonu rẹ.

Mẹẹdogun ni nọmba naa jẹ ati pe awọn foonu to ba laaye ibi taa fi siimu si, lo maa n ni nọmba yii.

Igbakigba ti eeyan ba pe lori foonu, akọsilẹ a maa wa loju opo ibaraẹnisọrọ nipa nọmba ti eeyan fi pe ati nọmba IMEI foonu to lo.

Bi o ba tete fi to ileesẹ ẹrọ ibaraẹnisọrọ leti pe wọn ji foonu rẹ, wọn le ti foonu rẹ pa, ti elomiran ko ni ribi lo, koda ko fi siimu mi sori rẹ.

Ni soki, idaabo lọwọ awọn to ba ji foonu gbe ni koko idi ti nọmba yii fi ṣe pataki.

Nkan ti ijọba sọ nipa ki awọn eeyan fi nọmba IMEI wọn sọwọ sileeṣẹ NCC, nii ṣe pẹlu atunto ilana eto idanimọ iforukọsilẹ siimu, ta mọ si National Identity Policy for SIM Card Registration.

Rẹjisita yii ni awọn ileeṣẹ ibaraẹnisọrọ kọọkan yoo maa kan si, lati le mọ IMEI ati awọn iroyin miran nipa eeyan kọọkan to ba ni foonu ni Naijiria.

Iru nnkan bayii kii ṣe tuntun nitori awọn orileede mii bi ilẹ Gẹẹsi, New Zealand, Saudi to fi mọ Latvia ni agbekalẹ ofin to de gbigba ati lilo IMEI.