Olusegun Obasanjo: Àpọ́nlé owó, ilé àti ọkọ̀ la fi sọ ìwà Omoluabi nù, tí ìṣòro fi dé

ìṣẹ́jú 24 sẹ́yìn

Amọ o ni ipa rere ti iru ẹni bẹẹ ba ko si idagbasoke awujọ to wa, ati iye eeyan to seranwọ lati mu idagbasoke ba igbe aye wọn lo yẹ ka wo.

Oloye Obasanjo wa fikun pe ko si owo kankan, bo ti wu ko pọ to, to le ra ẹri ọkan oun.

"Awọn nnkan ta n mọriri wọn lode oni jẹ ara isoro to n ba wa finra, to mu ki ifẹ owo leke tente.

O fikun pe laye ode oni, ẹnikẹni to ba lowo le ra ohunkohun amọ kii se oun nitori owo ti n ra ọpọ ẹri ọkan, to si n beere pe ki ni anfaani ẹni to ba ni gbogbo owo ile aye?

Eyi kii si se bi owo to ni ba se pọ to tabi iye ile to kọ ati ọkọ to ra, amọ o nii se pẹlu ipa to ko lati mu ki ibi kan dara ju bo se baa lọ."