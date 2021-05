Military Plane Crash in Ngeria: Ìgbà mẹ́ta rèé tí ìjàmbá ọkọ̀ òfurufú mú ẹ̀mi ológun 20 lọ ní Nàìjíríà

Iru iṣẹlẹ bayi ko yọ Naijiria silẹ amọ lẹnu oṣu meloo sira wọn, ijamba ọkọ ofurufu to n waye ti n mu ki awọn eeyan maa beere pe ki gan lo n ṣẹlẹ?

Ijamba ọkọ ofurufu to waye lọjọ Ẹti, nibi ti ọga awọn ọmọ ogun Naijiria, Ọgagun Ibrahim Attahiru ti padanu ẹmi rẹ, lo tun mi ilu titi bayii.

Oun nikan kọ lo ba ijamba yii lọ, awọn ọmọ ogun mẹwaa mii to kọwọrin pẹlu rẹ, naa dagbere fun duniyan.

Ki a to maa dahun nkan to ṣokunfa awọn ijamba wọn naa, ẹ jẹ ki a ṣagbeyẹwo awọn igba mẹta ọtọọtọ ti ijamba ọkọ ofurufu ti mu ẹmi awọn ọmọ ogun Naijiria lọ.

A gbọ pe awọn ọmọ ogun ofurufu naa n lọ si ipinlẹ Niger ni, ki wọn to padanu ẹmi wọn.

Ko pẹ si igba naa, ti ọga ileeṣe ọmọ ogun ofurufu kede pe ki wọn ṣe iwadii ohun to fa ijamba yii.

Titi di ba ṣe n ko iroyin yii jọ, a ko mọ nnkan pato to mu ki baalu naa ja.

Lọjọ Kọkanlelọgbọn oṣu Kẹta ni a gbọ ikede pe baalu Alpha Jet to fẹ lọ ṣe iranwọ fawọn ọmọ ogun ni Borno poora.

Ko kọkọ si ẹni to le sọ nkan to ṣẹlẹ si baalu (NAF) Alpha Jet aircraft (NAF475) naa laarin wakati meloo ti iṣẹlẹ yi waye.

Ijamba ọkọ ofurufu Kaduna Ọjọ Kejilelogun oṣu Kaarun

Eleyi ni iṣẹlẹ ijamba ọkọ to ṣẹṣẹ waye, to si mu ki awọn eeyan maa ṣe eemọ ohun to n fa iṣẹlẹ yi leralera.