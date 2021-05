America's Newest Chess Master: Tanitoluwa rèé ògbóǹtarìgì ọmọdé aláyò eré Chess tó fi gbọ̀ọ̀rọ́ jẹkà

Lẹyin ti wọn ko kuro nibi aaye alaini ti wọn wa, o ti kọ iwe itan igbe aye rẹ to pe akọle rẹ ni ''My Name Is Tani . . . and I Believe in Miracles.''