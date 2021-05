Homosexuality: Nàìjíríà, àtàwọn orílẹ̀èdè tí ìbálòpọ̀ akọsákọ ti lòdì sí òfin rèé

ìṣẹ́jú 41 sẹ́yìn

Oriṣiriṣi ọrọ lo ti n gbode lori awọn onibalopọ abosabo, akọsako, awọn to ni nkan ọma ọkunrin ti wọn tun ni ti obinrin papọ tabi awọn to yi ẹda akọ tabi abo ti wọn wa pada.

Koda laipẹ yii, eeyan meji to yiẹda ara wọn pada ni wọn ti ran si ẹwọn ọdun marun lẹyin ti wọn fi ẹsun didan ibalopọ akọsakọ wo.

Awọn orilẹede wo ni ko faaye gba ibalopọ akọsakọ?

Orilẹede mọkandinlaadọrin ni ofin wọn lodi si ibalopọ akọsakọ o si fẹrẹẹ to idaji wọn to wa ni Afirika.

Ẹwẹ, lara awọn orilẹede yii ti n gbiyanju lati ma maa pe ibalopọ ẹda kan naa ni iwa to tapa si ofin.

Fun apẹrẹ ninu oṣu keji ọdun yii, aarẹ orilẹede Angola, Joao Lourenco fọwọ si ofin to pada faaye gba ki awọn eeyan maa ni ibalopọ akọsakọ tabi abosabo to si ni ki awan eeyan yee ṣe idẹyẹsi mọ lori ọrọ to ba ni ṣe pẹlu ibalopọ.