Genesis Global: Prophet Israel Oladele Ogundipe sọ bí Ọlọ́run ṣe lò ó fún àwọn tó bá lọ́gb

ìṣẹ́jú 34 sẹ́yìn

Wolii Isreal Ogundipe Oladele Israel ti ọpọlọpọ mọ si Genesis ni oun rii daju pe akoko ti wọn wa fi ọ̀lọ́paa gbe ohun jẹ eyi ti awọn to ṣe e to daadaa ni. O sọ ẹkunrẹrẹ idi to fi ro bẹẹ fun BBC yoruba.

O ṣalaye pe ọgba ẹwọn ti oun lọ "jẹ ibi ti kii ẹ ibi too ti le jẹ́un to wu ẹ tabi ri iyawo abi ọmọ. O jẹ ibi ti ẹni ti ko ṣẹ ti lee ba ara rẹ boya tori Ọlọpaa ko ṣe ẹjọ daadaa".

BBC Yoruba gbera lọ si ile ati ijọ gbajugbaja Wolii ti wọ́n dajọ́ ẹwọn ọdun kan gbako fun amọ ti gbogbo eeyan dede gbọ pe o ti kuro lọgba ẹwọn lai tii lo ọdun meji oloṣu mejila naa pe.

Wolii Genesis ni ṣugbọn ẹni to ba ni Kristi a kan mọọmọ gba fun Ọlọrun ni pẹlu ohun toju rẹ yoo ri lọgba ẹwọn.

Ẹsun jibiti to to miliọnu mọkanla naira ni wọn fi kan Wolii Genesis eyi to pa ohun ati arabinrin kan, Laide Oni Williams to n gbe ni UK pọ.

Wolii Genesis sọ ohun toju ri ati ohun to ba bọ lati ọgba ẹwọn to lọ bọ tori wọn da a silẹ lẹyin oṣu mẹrin to bẹrẹ ijiya ẹsun naa dipo ọdun kan to yẹ ko lo nibẹ.