Yoruba Nation: Gani Adams ní 'Entertainer ní Igboho àti àgbá òfìfo

ìṣẹ́jú 35 sẹ́yìn

Ohun to sokunfa aawọ Gani Adams ati Sunday Igboho ree:

Fidio kan to n ja rain lori ayelujara lo se afihan Iba Gani Adams to se apejuwe awọn ajijagbara to n pe fun idasilẹ Orilẹede Yoruba bii Adanilaraya lasan, eyi to pe ni "Entertainer".