Adebayo Adelabu: Florence Ajimobi lẹ́tọ̀ọ́ sí ìdùnú àti ayọ̀ lẹ́yìn iku ọkọ rẹ̀

ìṣẹ́jú 18 sẹ́yìn

Agbaakin Parakoyi ti ilẹ Ibadan, Adebayo Adelabu ti sọrọ lori awuyewuye to n waye lori fidio kan to gba ori ayelujara kan.

O ni "Sẹnetọ Ajimobi gbe igbe aye to dara, o ni ọjọ lori ko to jade laye, o si foju ganni awọn ọmọ-ọmọ rẹ, nitori naa, ko si ohun to buru ninu ki eeyan dunnu lati ṣe iranti iṣẹ rere to gbele aye ṣe."