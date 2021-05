Ban on open grazing: Akeredolu ní Buhari kọ́ ló rán Garba Shehu ní ọ̀rọ̀ tó sọ lórí àwọn Fulani darandaran

ìṣẹ́jú 6 sẹ́yìn

Garba Shehu ninu atẹjade to fi lede wi pe lati ọdọ aarẹ Buhari sọ wi pe ko si ọrọ ninu adehun awọn gomina naa, to si ni pe wọn ko fi ọna abayọ jade si isoro naa.

Amọ gomina Akeredolu ninu atẹjade gba owo oluranlọwọ pataki fun lori awọn iṣẹ pataki, Doyin Odebowale fi lede pẹlu akọle '' 'Mr Garba Shehu: On the trail of an agent provocateur'