Fatimah Aderounmu's muscular dystrophy: Bí Ọlọ́run ṣe gbé àdánwó yìí lé mi lọ́wọ́ rèé

ìṣẹ́jú 14 sẹ́yìn

Arabinrin Fatimah Aderounmu to jẹ ẹni ọdun mejilelogun ni ipenija aramanda yii n ba finra to maa n mu iṣan eeyan dede rẹwẹsi ti yoo rọ jọ. Awọn oloyinbo n pe aisan naa ni "muscular dystrophy".

Nibayii, fatimah ti na 'gbara o ti na 'gboro ninu irir rẹ to si ti da ẹgbẹ kan silẹ lati maa da awọn eeyan lẹkọọ nipa ohun to n jẹ muscular dystrophy to si fi n kowo jọ fun iranwọ awọn to wa ninu iru ipo tirẹ.