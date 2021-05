Ghost thief caught in Zimbabwe: Ọwọ́ tẹ ọkùnrin tó n múra bí òkú ọrùn láti ja àwọn èèyàn ní olè

ìṣẹ́jú 21 sẹ́yìn

Bẹẹ gan ni ọrọ ri fun ọkunrin afurasi ole, alọ kolohun kigbe kan lasiko ti ọwọ tẹ lẹyin ọjọ pipẹ to ti ma n ja awọn eeyan lole.

Amọ nkan to jẹ iyalẹnu fun gbogbo eniyan ni pe ọna ara, ọna to yanilẹnu ni ọkunrin naa n gba ja ole tiẹ, to bẹẹ ti ọwọ ko fi tẹ ẹ titi di akoko yii.