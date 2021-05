Diezani Alison-Madueke: Àwọn aṣòfin àti èrò ìwòran yanu sílẹ̀ torí owó tí EFCC rí gbà padà

Ajọ to n gbogun ti iwa ajẹbanu atawọn iwa ọdaran to jẹ mọ lorilẹede Naijiria, EFCC, ti kede iye apapọ awọn dukia ile, ẹsọ ara ati goolu, ti wọn ri gba lọwọ minisita tẹlẹ fọrọ epo rọbi, Diezani Alison Madueke.

Madueke, ẹni to jẹ Minisita laye isejọba Goodluck Jonathan to kọja, ni EFCC ri ẹsọ ara to to biliọnu mẹrinla ati miliọnu lọna ọtalenirinwo naira (₦14.460BN) gba pada lọwọ rẹ.