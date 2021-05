May 29: Àwọn aṣòfin àti ilẹeṣẹ́ ààrẹ tako ara wọn lórí ìjọba Buhari tó pọ́dún mẹ́fà

ìṣẹ́jú 11 sẹ́yìn

Aarẹ Buhari ṣeleri lati pese eto aabo to mọyan lori ati itaji ọrọ aje Naijiria lẹyin to wọle tan.

Nigba to n sọrọ ni tiẹ, oluranlọwọ aarẹ lori ọrọ iroyin ati ilukoro, Femi Adesina ṣapejuwe Buhari gẹgẹ bi ẹni to ti ṣe aṣeyọri nla laarin ọdun mẹfa to gori aleefa.

Adesina ni lai ṣe ani-ani ọpọ eeyan to fi mọ awọn alatako gan an ni yoo gboriyin fun Buhari nigba ti ijọba rẹ ba pari lọdun 2023.

Ijọba Buhari ko nilo lati ṣe ayẹyẹ tabi ayajọ ọjọ to de ijọba, ohun ti Buhari nilo ni pe ko fi asiko yii ronu ati wa ojutu si iṣoro to n koju Naijiria lọwọ yii,'' olori ẹgbẹ oṣelu to kere nile, Ndudi Elumelu lo ṣalaye ọrọ yii ninu atẹjade to fi sita.