EFCC mú ọmọ Yahoo tó fẹ́ fi Bitcoin ra ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tí iye rẹ̀ tó 44 mílíọ́nù

ìṣẹ́jú 51 sẹ́yìn

Ileeṣẹ to n gbogun ti iwa ajẹbanu ni Naijiria, EFCC, ẹka ti ipinlẹ Eko ti kede pe ọwọ awọn ti tẹ afurasi ọmọ Yahoo kan to gbiyanju lati ra ọkọ ayọkẹle SUV ti iye rẹ to miliọnu mẹrinlelogoji pẹlu Bitcoin.