Mali Coup: ECOWAS ti fi òfin de àárẹ Mali, wọ́n ní dandan ni kó dá ìjọba alágbádá padà

ìṣẹ́jú 31 sẹ́yìn

Awọn adari ajọ Ecowas da Mali duro lẹyin iditẹgbajọba to waye nibẹ.

Iditẹgbajọba to waye ni Mali lọsẹ to kọja, ti mu ki ajọ Economic Community of West African States, Ecowas, fi ofin de orilẹ-ede naa.